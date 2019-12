Caldaia a fuoco sul balcone: paura nel centro abitato di Ostuni

OSTUNI – Momenti di paura nella serata di oggi, lunedì 23 dicembre in via Federico Ayroldi a Ostuni dove è andata a fuoco una caldaia collocata sul balcone di un appartamento posto al terzo piano di un condominio che si affaccia in piazza Italia. L’edificio si trova a pochi metri dal centralissimo viale Pola.

Le fiamme sono state notate dalle decine di cittadini che stavano percorrendo via Ayroldi, sul balcone si vedeva una palla di fuoco. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco. Sul posto si è recata una squadra partita dal locale distaccamento che in pochi minuti ha domato l’incendio. Da quanto si apprende nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.