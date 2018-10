Campagne in balia degli inquinatori: lunga distesa di rifiuti in contrada Betlemme

Un macchinina a pedali per bambini e un logoro triciclio balzano all'occhio su una distesa di mattoni, mattonelle e scarti di chissa quanti cantieri edili, accumulatisi nel tempo. E' lunga decine di metri una discarica abusiva che sorge in contrada Betlemme, nelle campagne di Brindisi. L'ammasso di rifiuti è alimentato di continuo dagli incivili. Questi possono agire del tutto indisturbati, in una zona isolata. Una delle tante in balia di inquinatori senza scrupoli.