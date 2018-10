Cani guida e i loro amici non vedenti in giro in città: "Non discriminiamoli"

Persone non vedenti insieme ai loro cani guida a passeggio per le vie cittadine. In questo modo, anche a Brindisi, è stata celebrata la giornata nazionale dei cani Guida. L’iniziativa, promossa dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Puglia e organizzata dall’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Sezione territoriale di Brindisi, ha avuto inizio con un raduno svoltosi presso piazza della Vittoria.

BrindisiReport ha intervistato Michele sardano, presidente Uic (Unione italiana ciechi) sezione Brindisi, Antonella Cavallo, referente per la Puglia dei cani guida, Giovanna Bozzi, professoressa di storia dell'arte al liceo artistico Simone-Durano