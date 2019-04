Cerimonia a San Paolo a dieci anni dalla morte di Matteo Farina

BRINDISI - Si è svolta nel pomeriggio odierno nella chiesa di San Paolo Eremita a Brindisi la cerimonia religiosa per il decimo anniversario della morte del giovame Matteo Farina, avvenuta il 24 aprile del 2009, per il quale il 19 settembre 2016 fu aperto la fase diocesana del processo per la causa di beatificazione e canonizzazione, conclusasi il 24 aprile del 2017 con la consegna dell’indagine al giudizio della Congregazione delle Cause dei Santi a Roma. Il 29 settembre 2017, con l’autorizzazione della Santa Sede, le spoglie mortali di Matteo Farina furono traslate dalla cappella di famiglia nel cimitero di Brindisi, alla Basilica Cattedrale.