Colmata, Rossi: "Stiamo valutando il progetto e le possibili alternative"

“Stiamo valutando il progetto. Se qualcuno pensa che a Brindisi si possa far tutto, purché si faccia, ha sbagliato sindaco”. Nel corso della conferenza stampa in cui è stato fatto un bilancio dei primi sei mesi di attività amministrativa, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha parlato anche delle polemiche scaturite dalle perplessità dell’amministrazione comunale, riguardo alla realizzazione di una colmata nel porto di Brindisi.

“Abbiamo delle perplessità – dichiara Rossi - su come si gestisce la foce di fiume Grande e sulle dimensioni della colmata. Non sono d’accordo sul fatto che questa debba essere a disposizione di tutti i porti dell’Autorità di sistema portuale. Vanno inoltre affrontate le questioni riguardanti le dimensioni e il fatto che paratie siano in calcestruzzo”.

Rossi ha spiegato che fra oggi e domani verranno inviate delle osservazioni al ministero dell’Ambiente. “Le alternative, da un sito alternativo alla riduzione della vasca – assicura - saranno valutate”.