iorestoacasa: commercianti brindisini e "chiusure responsabili"

Un grande gesto di responsabilità quello di Antonio De Vitis, Leda Conte e Fabrizio Tregua, che hanno deciso di chiudere le loro attività, per limitare la diffusione del Covid-19. Antonio De Vitis è il titolare della Wellness Sergio Ragno ed ex pugile professionista, già l'8 marzo aveva comunicato attraverso i social la decisione di chiudere la palestra e di sanificare gli ambienti, grazie all’intervento di una ditta specializzata. Antonio spera di poter ripartire al più presto e comunica ai suoi associati che non perderanno i loro abbonamenti, ma saranno recuperati alla riapertura.

Leda Conte è titolare del centro estetico Hermitage Estetica Avanzata, insieme alla sua socia Federica Verga, hanno deciso di chiudere dopo il discorso del presidente Conte. Hanno ritenuto opportuno sospendere l’attività per tutelare i loro clienti e il personale. Leda si è sentita fiera, quando altri centri estetici e parrucchieri di Brindisi, hanno adottato la sua stessa decisione. “Queste azioni" dice Leda “non fanno altro che confermare il senso di responsabilità dei brindisini”

Fabrizio Tregua è un ristoratore, proprio ieri ha comunicato sui social che avrebbe chiuso momentaneamente le sue due attività, Piazzetta Colonne e Al Pontile. Come spiega nel messaggio, Fabrizio ha deciso questo per un senso di responsabilità verso i clienti e i dipendenti. Infine lancia un messaggio a chi in questo momento sottovaluta la situazione: “Mettetevi una mano sulla coscienza e rispettate i decreti ministeriali”.