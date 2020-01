Anche a Brindisi corsi di Tai Chi per persone affette da morbo di Parkinson

Anche a Brindisi sono stati avviati di recente dei cosi di Tai Chi per persone affette da morbo di Parkinson. Il progetto è curato dall’istruttore Angelo Cofano, della scuola Body Energy System, il quale spiega come l’arte marziale aiuti a migliorare la salute e il benessere psicofisico dei pazienti. Nella videointervista rilasciata a BrindisiReport, Cofano illustra i particolari di questo percorso intrapreso in collaborazione con l’associazione BrinParkinson, con l’ausilio anche dell’istruttrice Valentina Amoruso.

Il Tai Chi è uno stile interno delle arti marziali cinesi e, al contempo, una meditazione in movimento. Nato come tecnica di combattimento, è oggi conosciuto in occidente come ginnastica salutistica e tecnica di medicina preventiva.