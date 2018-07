Di corsa con bimbe al seguito: l’iniziativa di due atletici papà

Si è svolta ieri 29 luglio, la XIII edizione del “Trofeo delle 2 Torri” e nono memorial Angelo Valente, gara podistica promossa dall’Asd Atletica di Carovigno, Avis comunale di Carovigno e il Coni. La gara consiste nel percorrere 12km, partendo da Torre Guaceto per raggiungere Torre S. Sabina, ma quest’anno hanno partecipato dei podisti d’eccezione.

Si tratta di Ciro Patronelli con la sua piccola Michela in spalla e Angelo Spinella con la figlioletta Sara a bordo di un passeggino apposito. I due eccezionali papà hanno voluto partecipare a questa gara per condividere con le figlie un momento non solo ludico sportivo ma soprattutto educativo.

Ciro spiega che questa iniziativa è partita un anno fa, grazie ad Amedeo Lanzillotti e la figlioletta Celeste, la quale ha premiato quest’anno le nuove concorrenti Michela e Sara. Ciro e Angelo sperano di lanciare una nuova modalità di partecipazione ad iniziative sportive, attraverso la condivisione genitori e figli, in modo da vivere e trascorrere molto più tempo ed esperienze insieme. Ciro e Michela, Angelo e Sara invitano tutti i papà sportivi e figli alla prossima edizione del Trofeo delle 2 Torri.