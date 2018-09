Discarica abusiva al Bosco del compare: le immagini dello scempio

Fusti di detersivo, sacchetti colmi di spazzatura, buste di plastica e tanto altro. Gli inquinatori hanno preso di mira il Bosco del compare, alimentando di giorno in giorno la discarica abusiva sorta ai margini del polmone verde situato lungo la strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, pochi chilommetri prima del santuario della Madonna di Jaddico. BrindisiReport è stata stamattina (domenica 9 settembre) sul posto. Le immagini sono eloquenti e non hanno bisogno di ulteriori commenti, ad eccezione di un invito a installare delle fototrappole in zona. Contro l'inciviltà non ci sono altri rimedi,