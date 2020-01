BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 18 di oggi, domenica 5 gennaio, in via Cinque Giornate a Brindisi dove è andata a fuco un'auto parcheggiata per strada. Si tratta di una Volkswagen Polo, era parcheggiata tra altri due veicoli. Nel giro di pochi minuti è diventata una palla di fuoco. L'auto è intestata a un 69enne, A.S. ma utilizzata dal figlio 44enne, D. entrambi macellai.