Il ladro prova a forzare l'ingresso della pizzeria, ma non ci riesce

CELLINO SAN MARCO - E' accaduto qualche ora prima del furto all'interno di una lavanderia, e in quel caso il ladro è stato identificato dai carabinieri a causa di una improvvisa perdita di tenuta dei pantaloni della tuta, che hanno rivelato al sistema di videosorveglianza gli slip del soggetto, elemento che lo ha tradito. Siamo sempre a Cellino San Marco, il 21 gennaio, e il luogo è il centro commerciale Arca, dove un individuo viene ripreso sempre da una videocamera di sicurezza mentre tenta di forzare l'ingresso dei una pizzeria, e si spazientisce per la resistenza opposta al grimaldello dagli infissi della porta. I carabinieri sono al lavoro per risalire alla sua identità, e per comparare i due episodi.