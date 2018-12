Consolidamento Banchina Dogana, sommozzatori al lavoro

BRINDISI - Si lavora anche in questi giorni al consolidamento delle banchine Centrale e Dogana nel Seno di ponente del porto di Brindisi. Opere programmate da tempo dall'Autorità di sistema portuale. Sino agli anni Novanta erano quelle dove si svolgevano le operazioni di imbarco e sbarco di numerosi traghetti che facevano la spola con Patrasso, Igoumenitsa e le Isole Ionie, mentre da molti anni ormai sono destinate al diporto nautico, allo yachting e saltuariamente all'approdo di qualche nave da crociera.

Ma il lungo lavoro svolto in passato ha lasciato il segno, e sul fondo del Seno di Ponente si lavora per consolidare la base di queste banchine storiche. Freddo o non freddo, bisogna sfruttare le giornate in cui il vento e la corrente consentono un minimo di visibilità ai sommozzatori che devono guidare direttamente la parte più delicata degli interventi. Il video amatoriale è stato girato nel tardo pomeriggio odierno, poco prima del crepuscolo.