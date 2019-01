Pescatori: tra la gente del Villaggio che ancora resiste sul mare

BRINDISI - E' molto difficile che una lunga vita trascorsa sul mare non ti segni il volto. Gaetano Carrassi, detto Nanuccio, è il più anziano tra la gente del Villaggio Pescatori di Brindisi, quella che trascorre le giornate tra reti, palamiti, chiglie da calafatare e riverniciare, cime, ami. Se ne sta seduto all'angolo di uno dei piccoli magazzini sulla banchina, dove c'è più sole ma meno vento, perchè di freddo ne ha preso troppo, da quando aveva sei anni e cominciò a seguire le orme del padre, comandante di un peschereccio, ad oggi che di anni ne ha 88. E racconta, senza nascondere il rimpianto per ciò che era una volta il mare, oggi maltrattato e impoverito.

Teodoro De Vitis invece è tra i più giovani, forse il più giovane tra i pescatori in servizio permanente effettivo del Villaggio.Se potesse, ammette, farebbe un altro mestiere. Passa la vita su una piccola barca da pesca da vent'anni, ma questo offre il convento e lui non si tira certo indietro. Mestiere duro, tra i più duri quello del pescatore, sia se lo fai su un piccolo gozzo, che su un grande peschereccio. Non attira molto i giovani, questa professione. Il guadagno non copre del tutto la fatica, i risvegli prima dell'alba, il disagio della navigazione invernale, le spese.

E' una delle professioni più antiche di una città di mare, quella del pescatore, e oggi da tanti si è rimasti in pochi. Oggi le nuove politiche regionali ed europee sono più attente alla piccola pesca, e ci sono fondi, forse non tanti ma ci sono, per rivitalizzarla, rifarne un lavoro gratificante come nei progetti dei Gruppi di azione locale. Bisognerebbe andare oltre, agevolare l'acquisto di barche e attrezzature per le attività professionali, ridurre il costo del gasolio e dell benzina, dedicare alla piccola pesca progetti specifici anche da parte dei Comuni. Chissà se Brindisi si ricorderà, prima o poi, di essere una città di mare.