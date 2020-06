Leo Club e Lions Club: piantine e test sierologico in piazza a Brindisi

BRINDISI - “Un fiore per la vista” e “Giornata della prevenzione”, sono queste le due iniziative messe in campo da Leo Club e Lions Club di Brindisi domenica 21 giugno in piazza Vittoria. La prima riguardava la vendita di piantine attraverso un piccolo contributo destinato al Centro Italiano Lions per la raccolta di occhiali usati. Mentre la seconda ha dato l’opportunità, a chi lo desiderava, di sottoporsi al test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi contro il Covid-19, sempre attraverso un piccolo contributo, destinato a sostenere le spese del camper dei medici Lions, che sta sviluppando i test in tutta Italia.

E’ Cosimo Corsa, Presidente dei Lions di Brindisi, a raccontare, ai microfoni di Brindisireport, l’iniziativa tenutasi in piazza Vittoria.