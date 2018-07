Migliaia di persone in piazza per Battiti Live: buona la prima a Ostuni

La lunga attesa è terminata, Battiti Live 2018 è partito. Il tour di Radionorba ha preso il via da Ostuni, la bellissima città bianca, che per la prima volta ha ospitato il grande show della radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la webstar Maria Sole Pollio inviata nel pubblico. I migliaia di cuori che hanno riempito piazza Liber-tà hanno pulsato a ritmo di musica per tre ore, vissute tutte d’un fiato. Emozioni a non fini-re, cominciate con un grandissimo nome della musica italiana, Emma. Dà sempre il mas-simo quando è in Puglia, nella sua terra.

E nella sua terra, se vogliamo, è tornato anche Ermal Meta, barese d’adozione, che dopo il suo ultimo singolo e il brano dell’anno scorso ha cantato con Fabrizio Moro la canzone con cui hanno trionfato a Sanremo. Ritmi già al-tissimi in piazza, anche perché prima di MetaMoro era salito sul palco Gabry Ponte, per un dj set che ha fatto ballare l’intera piazza. Piazza che poi Fabrizio Moro ha fatto vibrare con le sue bellissime canzoni e la sua chitarra. Prima però aveva cantato con Ultimo, il vincitore di Sanremo Giovani, che poi è tornato sul palco anche da solo, anche lui con un’esibizione da pelle d’oca. Battiti Live funziona come le montagne russe, dall’adrenalina e alle emozioni e viceversa. Subito dopo è arrivato infatti il momento di uno dei tormentoni estivi, “Amore e Capoeira”, di Giusy Ferreri e Takagi e Ketra. Non da meno “Nero Bali”, il brano di Elodie e Michele Bravi con Gué Pequeno. Giusy, Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno hanno anche cantato da soli i loro pezzi più recenti e più famosi.

Grande accoglienza in piazza anche per l’italocanadese Betta Lemme, che ha proposta la sua hit “Bambola”. La chiusura, invece, è stata lasciata al più atteso di tutti, il vincitore di Amici, Irama, con “Nera”, il brano con cui è uscito dal talent e che sta conquistando tutte le classifiche. “E’ stato un inizio fantastico”, hanno detto Alan Palmieri ed Elisabetta Gre-goraci al termine dello spettacolo. “Il tour del 2018 non poteva cominciare meglio, in una scenografia bellissima e con artisti che su questo palco hanno dato davvero tutto. Siamo molto felici e soddisfatti e crediamo che anche il pubblico in piazza e a casa abbia apprez-zato”.

Uno spettacolo davvero indimenticabile per Ostuni. “Ospitare un evento di tale portata”, ha commentato il sindaco Gianfranco Coppola a margine della serata, “ha riportato indietro di tantissimi anni buona parte dei cittadini ostunesi presenti. Era il 1999 quando piazza del-la Libertà ospitò un'altra importante manifestazione canora, mettendo in campo le energie opportune per raggiungere il migliore dei risultati. Organizzare Battiti Live è stata senza dubbio, esattamente come allora, un’altra importante sfida vinta grazie alla collaborazione di tutti, di cui in città si parlerà ancora a lungo.

L’assetto operativo dei professionisti del Gruppo Norba, l’efficienza delle forze dell’ordine e la collaborazione di commercianti e cit-tadini hanno permesso ai tantissimi giovani e ai tanti adulti di unirsi nel segno della musi-ca, in uno scenario splendido e unico, la principale piazza di Ostuni, apprezzato ormai in tutto il mondo”. “Questa meravigliosa cartolina è stata ammirata in diretta dai telespettatori di Puglia e Basilicata e presto raggiungerà tutti gli italiani con la messa in onda, in prima serata, su Italia 1”, ha aggiunto l’assessore al turismo Vittorio Carparelli. “Un’operazione quella appena portata a termine che si rivelerà senza dubbio preziosa per l’economia turi-stica ostunese e per l’immagine di uno dei borghi più rappresentativi d’Italia. Sono estre-mamente soddisfatto per il grande lavoro svolto, che ha permesso all’evento di svolgersi in sicurezza e armonia”.

La prossima tappa del tour è in programma domenica a Lecce, in piazza Libertini.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2017 ha toccato quota 902mila ascoltatori nel giorno medio e con Radionorba Music ha raggiunto quota 1.076.000, con-fermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 30,7% rispetto al dato annuale 2016, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Pu-glia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio per complessivi 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2017 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba, su Sky al canale 730, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e con l’App su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo An-droid.

