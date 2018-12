Musica, giochi e beneficenza: il mercato della corazzata si riempe di bimbi

Il mercato coperto della Corazzata si è riempito di bambini, fra peluche, giochi, musica e orecchiette preparate sul posto. Il percorso di rigenerazione urbana del rione Paradiso intrapreso dal Comune di Brindisi è proseguito nella serata di oggi (sabato 15 dicembre) con una iniziativa dedicata alle famiglie. In un clima di festa, centinaia di residenti si sono riversati in via Carducci, immergendosi nell’atmosfera natalizia. BrindisiReport ha intervistato il promotore dell’evento, l’assessore comunale a Brindisi Smart, Roberto Covolo, e una rappresentante dell’associazione di beneficenza Il Paradiso del dono, Francesca Palmisano.