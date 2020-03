Il sindaco: "Quattro nuovi casi in città, State in casa". Misure anche per il dormitorio

BRINDISI – Nuovo messaggio del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che nell’esortare ancora i cittadini a restare in casa e ad uscire solo per fondati motivi con autocertificazioni al seguito, annuncia quattro nuovi casi in città – ufficializzati dalla Asl nella giornata di ieri – e una iniziativa assunta con il supporto dell’autorità sanitaria e delle Protezione civile regionale per rendere sicuro anche il dormitorio di via Provinciale San Vito, dove gli ospiti (migranti soprattutto africani) sono obiettivamente sprovvisti di tutele. Rossi ha sottolineato anche come, per quanto di competenza della municipalità, la Polizia locale sia impegnata a fondo anche nella vigilanza sul rispetto delle norme, e ha ricordato che le violazioni comportano un reato penale. Restare in casa può contribuire molto a mantenere basso il numero dei contagiati a Brindisi.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: