Piazza Sapri: topi a spasso nelle aiuole, davanti ai bambini

I topi si arrampicano sugli alberi, a pochi passi dai giochi per i bambini. E' in piazza Sapri, nel cuore del rione Santa Chiara, che è possibile assistere pressochè quotidianamente a scene di questo tipo, come si vede nel video girato da un lettore. La presenza dei topi in quello che è il principale punto di ritrovo per gli anziani e i bambini del quartiere è un problema noto da tempo, come emerge da un articolo di un paio di anni fa. Ma evidentemente non è stato fatto nulla per risolvere il problema.