Pneumatici e sacchi di mangime abbandonati e bruciati: scempio sotto al ponte

Da un lato c’è una distesa di pneumatici. Dall’altro una fila di sacchi contenenti cibo per gatti. Il tutto è stato dato alle fiamme, in uno scenario di scempio e degrado. Questo accade sotto al ponte che si trova fra la pista ciclabile della strada Pittachi e la superstrada Brindisi-Bari, a poche centinaia di metri dai campi di calcio situati alla fine di via Cappuccini.

Gli inquinatori si sono impossessati dell’area, trasformandola in una discarica abusiva. Lì si va a depositare mobili vecchi, suppellettili e altri rifiuti di ogni tipo, nella consapevolezza di poter agire praticamente indisturbati, al riparo da occhi indiscreti. E’ una storia che va avanti da sempre. L’unica soluzione, forse, sarebbe quella di installare delle telecamere.