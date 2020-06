Si torna al mercato del giovedì in mascherina: "Ripartenza fra alti e bassi"

Dopo tre mesi di stop causati dalla pandemia da coronavirus, le bancarelle sono tornate sui viali del rione Sant'Elia, per il classico appuntamento con il mercato del giovedì. Obbligo di mascherina sia per i commercianti che per i numerosi utenti. Gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato l'area, facendo rispettare le misure anti contagio.