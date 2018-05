Si presenta anche Ferruccio Di Noi: "Comincerò dalle fasce deboli"

Si è presentato oggi alla stampa locale anche il quinto dei candidati sindaco di Brindisi, Ferruccio Di Noi. Di Noi è a capo della storica lista di Impegno Sociale, e annuncia che il suo impegno come primo cittadino partirebbe proprio dai bisogni delle fasce deboli. Ma Di Noi pensa anche ad agevolazioni per le aziende che scegliessero la zona industriale di Brindisi per insediarsi, sempre con un occhio all'ambiente, e ad ammortizzare il peso della tassa rifiuti sui cittadini