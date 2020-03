Coronavirus, Brindisi: chiusi tutti i parchi cittadini

Questa mattina il sindaco Riccardo Rossi ha disposto l’immediata chiusura dei parchi comunali di Brindisi. Ha spiegato in un post, sulla sua pagina Facebook, che tale decisione è stata necessaria, perché purtroppo, le regole e gli appelli al senso di responsabilità, non sono stati sufficienti. Infatti, rende noto che tanti sono stati i cittadini che si sono recati in gruppo nei parchi, alcuni dei quali sono stati sanzionati.

Nelle immagini che vi mostriamo, si possono notare i cancelli chiusi di alcuni parchi, come il Cesare Braico o il Parco Di Giulio, con cartelli che ne motivano la decisione. Tuttavia il Parco del Cillarese, privo di cancelli e mura di recinzione, motivo per cui l'amministrazione ha predisposto cartelli e transenne, risulta essere di libero accesso ai cittadini che continuano a fare attività fisica o semplici passeggiate. Diversi sono gli avventori che abbiamo immortalato, mentre facevano sport, sulla pista ciclabile per poi entrare nel parco da via del Lavoro.