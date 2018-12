Uno scorcio di Palestina al rione Sant’Elia: la magia del presepe vivente

Grande afflusso di persone al presepe vivente artistico organizzato dalla parrocchia Cristo Salvatore, in via Severini, al rione San’Elia. Centinaia di visitatori provenienti da tutta la città hanno ammirato l’opera curata da don Massimo Mengasi, con tutta la comunità parrocchiana. Giunta alla decima edizione, l’iniziativa riscuote ogni anno notevole successo. Chi non è riuscito a farlo fra il 25 e il 26 dicembre, potrà ammirare il presepe anche l’1 e il 6 gennaio, dalle ore 17 alle 20,30.