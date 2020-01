Dal lungomare di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, si scorgono le due estremità di un arcobaleno "spezzato in due" dalle nuvole. Un po' più a sud, a Torre San Gennaro (Torchiarolo), fa tenerezza un cane che gioca sulla sabbia mentre il padrone prende un caffé in un bar. Momenti di serenità regalati dalle spiagge a sud di Brindisi, in un nuvoloso pomeriggio invernale.