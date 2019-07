Fuggitivo si nasconde in un sottoscala: l'irruzione dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, supportati dai colleghi delle Api (Aliquote di pronto impiego), irrompono in un edificio abbandonato situato nel centro di Oria. In un sottoscala si nascondeva il 57enne Mario Misuraca, ricercato dallo scorso 6 luglio, quando sfuggì alla cattura per una rapina perpetrata il 23 dicembre 2018 ai danni del mobilificio Magrì arreda di Francavilla Fontana. Poco prima, l'uomo era fuggito da un appartamento situato in via dei Mille, sempre a Oria.