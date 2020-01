Cucciolo di foca monaca sulla spiaggia: curiosi tenuti a distanza

Gli uomini della Capianeria di porto, della Polizia locale, dell'Arma dei Carabinieri e del servizio veterinario dell'Asl Brindisi sorvegliano la spiaggia di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, dove stamattina (lunedì 27 gennaio), ha fatto la sua comparsa una foca monaca di appena 4 mesi. Il mammifero si è rifugiato sotto alle fondamenta di un bar situato a ridosso dell'arenile. La zona è stata transennata per evitare che il cucciolo si allontani, in attesa dell'arrivo dei veterinari dell'Ispra (stituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). I curiosi vengono tenuti a debita distanza dall'esemplare.