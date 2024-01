Crisi dell'agricoltura, Cobas: "Ridurre aliquota Imu e cancellare cartelle Arneo"

BRINDISI - Una riduzione dell’aliquota Imu sui terreni agricoli, per offrire una boccata d’ossigeno al territorio, e l'intercessione per avviare una richiesta di revoca delle cartelle di pagamento inviate agli agricoltori dal Consorzio Arneo in questi ultimi anni.

Queste sono le due richieste fatte pervenire dal sindacato Cobas al primo cittadino di Brindisi, Giuseppe Marchionna, per mezzo di una recente istanza a firma dei dirigenti sindacali Pino Brancasi, Antonio Chirico e Roberto Aprile.

Entrambe le proposte ricalcherebbero - secondo quanto specificato dalla sigla sindacale - da formule già presenti in altri Comuni. La prima, quella riguardante l'aliquota Imu, sarebbe già stata applicata nel Tarantino, a Massafra e Palagiano. La seconda, ovvero l'avvio di una procedura che stimoli la richiesta di annullamento delle cartelle Arneo - sempre a detta di Cobas - sarebbe stata applicata da circa un centinaio di Comuni del Basso Salento.

Nello specifico, su quest'ultimo punto, la nota inviata dal sindacato a Marchionna fa riferimento ai "servizi non resi e opere di bonifica mai realizzate e quindi mancanti dei presupposti di legge e collegate ad un piano di classifica vecchio ed inutilizzabile".

"Tantissime famiglie da tempo attendono una risposta dalla politica che in generale ha il dovere di aiutare e restituire serenità a chi lavora - si legge ancora nell'istanza di Cobas - senza essere costretti a dover ricorrere, con rischi e dispendio di risorse economiche, alla giustizia tributaria per vedersi riconosciuti i propri diritti e le proprie giuste ragioni".