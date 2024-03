Al via il progetto-pilota “L’anziano: da zavorra sociale a risorsa per la comunità”

BRINDISI - Parte a Brindisi il progetto-pilota contro l’emarginazione dell’anziano. Ideato nel 2022 dalla associazione Jonathan Odv di Brindisi e con la fattiva collaborazione della Parrocchia "Visitazione e San Giovanni Battista", il progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “PugliaCapitale Sociale 3.0”. Il titolo “L’anziano: da zavorra sociale a risorsa per la comunità” ben sintetizza lo scopo del progetto che vuole, per la prima volta nel Brindisino, porre gli over 70 come protagonisti indiscussi, come “nonni sociali”.

Saranno ospitati nella sede della Jonathan, dove potranno interagire con coetanei e non solo, discutere, accedere alle diverse aree tematiche, da quella ricreativa a quella espressiva, ma anche culturale con laboratori di scrittura creativa e ricerca e ricostruzione della memoria storica, ed ancora sociale.

Sono previste azioni di comunità volte alla cittadinanza attiva (tutela di uno spazio di verde pubblico quale aiuola o piccolo giardino; gestione e tutela di un monumento cittadino) in collaborazione e su proposte dei servizi territoriali. Collaborazione e partecipazione attiva a campagne di educativa territoriale anche come testimonial. Realizzazione di incontri con le scuole di vario ordine e grado per porre al servizio delle comunità scolastiche le esperienze di vita ed il bagaglio culturale degli anziani.

In una società dove, stando alle notizie sui mass-media tradizionali e sui social, la violenza e la paura stanno diventando il leitmotiv, e comunque dove i diritti sono continuamente conculcati soprattutto in danno dei più deboli, forte diventa la richiesta degli anziani di avere un supporto psicologico, giuridico ed anche spirituale. Per cui il progetto prevede anche l’attivazione di un apposito sportello, cui chi ne avesse necessità, potrà liberamente rivolgersi.

Tutta l’attività sarà messa in rete a beneficio anche di chi non possa o non voglia frequentare la sede di Jonathan in Brindisi alla via Ponte Ferroviario 10.

L’Organizzazione di volontariato Jonathan, fondata a fine 2009, è iscritta nel Runts dal 11.11.2022 con determina n. 1254. La sua finalità è quella di svolgere attività di supporto alle classi più deboli (anziani, disabili, stranieri, minori, disoccupati, ecc.) e meno abbienti, presenti sul territorio, quali iniziative di inclusione sociale e di sviluppo di una popolazione attiva.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui