Altre 261 persone salvate in mare, tra cui 68 minori: in viaggio verso Brindisi

BRINDISI - È in viaggio verso il porto di Brindisi la nave della Sos Méditerranée, la Ocean Viking, che trasporta 261 persone salvate nelle scorse ore in mare in tre distinte operazioni. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, si è svolto l'incontro in Prefettura per l'organizzazione del piano di accoglienza che coinvolge tutte le forze dell'ordine del territorio, il personale medico Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera), i volontari di Protezione civile e Croce Rossa, il 118 e i vigili del fuoco.

I migranti sono stati salvati in acque internazionali al largo della Libia e viaggiavano su imbarcazioni precarie e in situazioni di altissimo rischio, ci sono 16 donne di cui quattro in stato di gravidanza, due bambini di cui uno di un anno e 68 minori non accompagnati. Questi ultimi resteranno a Brindisi così come i bambini mentre gli altri verranno portati nei centri di accoglienza di Basilicata, Abruzzo, Liguria. Inizalmente era stato assegnato il porto di Ortona (Abruzzo) ma nelle ultime ore la destinazione è stata cambiata a causa delle avverse condizioni meteo. L'arrivo a Brindisi è previsto per le ore 9.

Si tratta del primo sbarco del 2024 nel porto di Brindisi, l'ultimo risale al 29 dicembre 2023.

