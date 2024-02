"Lezioni di legalità", alunni visitano il comando provinciale dei carabinieri

BRINDISI - Nella mattinata odierna, 28 febbraio 2024, quaranta alunni delle classi quinte dell’istituto comprensivo “Bozzano-Centro” di Brindisi hanno visitato il comando provinciale dei carabinieri della città. Studenti ed insegnanti sono stati accolti dal comandante della compagnia di Brindisi Pasquale Penna, che ha descritto l’attività dei carabinieri nel suo complesso al fine di garantire una cornice di sicurezza ai cittadini.

Alla scolaresca, inoltre, è stata offerta la possibilità di osservare i mezzi e gli apparati in dotazione: le "gazzelle" e le moto dei militari del Nor, la sezione Radiomobile dell'Arma; le vetture della stazione Brindisi-Centro; il mezzo blindato con equipaggiamento dell’Aliquota di pronto intervento (Api), deputata al contrasto della minaccia terroristica. Presenti anche i cani “Diablo” e “Rita”, unità cinofile del nucleo di Modugno (Bari), che hanno dato luogo a una esercitazione dimostrativa. Infine, a ragazzi e ragazze è stato illustrato il funzionamento della centrale operativa 112, nonché l’apparecchiatura per il fotosegnalamento.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui