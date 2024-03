Ampliamento discarica Formica: il sindaco di San Vito chiede incontro a Marchionna

BRINDISI - Il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, ha chiesto formalmente all’omologo di Brindisi, Giuseppe Marchionna, un incontro finalizzato a discutere del progetto di ampliamento dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali sito in località Formica, in agro di Brindisi, ma al confine con i territori di San Vito dei Normanni e Carovigno.

È necessario “acquisire ogni utile elemento di valutazione – scrive il sindaco Errico – stante la specificità delle problematiche sottese a un intervento di questo tipo e delle relative criticità ambientali”.

Il gestore dell’impianto, come noto, ha chiesto di poter trattare altri due milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, in un terreno attiguo a quello già utilizzato. L’istanza è al vaglio della conferenza dei servizi presieduta dalla Regione Puglia, che dovrà esprimersi sull’Aia (autorizzazione integrata ambientale). L’iter autorizzativo coinvolge anche l’amministrazione comunale di Brindisi, Asl, Arpa, Provincia.

La questione è stata dibattuta durante la seduta del consiglio comunale di Brindisi che si è svolta venerdì scorso. In quella sede, il sindaco Marchionna si è detto favorevole alla proposta di ampliamento della discarica, spiegando che l’Amministrazione comunale ha chiesto una royalty da due euro a tonnellata. La Regione ha invece chiesto di poter utilizzare una quota di 600mila euro tonnellate per il trattamento di rifiuti solidi urbani regionali.

Marchionna in persona ha partecipato alla riunione della conferenza dei servizi che si è svolta lunedì scorso. La posizione assunta dal primo cittadino viene criticata dall’opposizione, che lamenta il mancato coinvolgimento del consiglio comunale, con particolare riferimento al nodo riguardante la variante urbanistica di cui necessiterebbe l’ampliamento dell’impianto. Ora anche l’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni chiede voce in capitolo.

