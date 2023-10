Anche a Brindisi l'iniziativa “dona la spesa” di Ipercoop

BRINDISI - Anche presso l'Ipercoop di Brindisi nel centro commerciale Colonne spazio alla solidarietà con l'iniziativa “Dona la spesa" di Coop Alleanza 3.0. Appuntamento sabato 14 ottobre. Complessivamente “Dona la spesa” coinvolgerà oltre 300 punti vendita tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 – distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – ed EasyCoop (www.easycoop.com), il servizio di spesa online della Cooperativa.

Sabato 14 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

I negozi di Coop Alleanza 3.0 coinvolti nell’iniziativa sono: 4 a Bari e provincia (gli ipercoop di Santa Caterina, Japigia e viale Pasteur nel capoluogo e l’ipercoop di Molfetta nel centro commerciale Grand Shopping la Mongolfiera); l'ipercoop di Andria nel centro commerciale Mongolfiera; l'ipercoop di Barletta nel centro commerciale Mongolfiera; l’ipercoop di Foggia nel centro commerciale Mongolfiera · · l’ipercoop di Taranto nel centro commerciale Mongolfiera; l’ipercoop di Lecce nel centro commerciale Mongolfiera

La prima raccolta di beni di prima necessità del 2023 è avvenuta lo scorso 13 maggio: oltre 200 tonnellate di prodotti di prima necessità, raccolte in 320 punti vendita aderenti della Cooperativa, sono arrivati nelle mani di oltre 350 realtà locali per aiutare famiglie e persone in difficoltà, grazie alla generosità di soci e clienti e al supporto dei volontari. Inoltre, fino al 28 maggio gli utenti di EasyCoop hanno continuato a fornire un contributo concreto, donando alla Comunità di Sant'Egidio 168 box di generi di prima necessità per un totale di quasi una tonnellata, semplicemente con un click sul sito o da App.

L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse.