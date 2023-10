"Parcheggi insufficienti": corso Garibaldi aperto al traffico anche nei giorni festivi

BRINDISI – Corso Garibaldi sarà aperto al traffico anche nei giorni festivi. Lo dispone un’ordinanza che nella giornata di ieri (venerdì 20 ottobre) è stata firmata dal dirigente dell’ufficio Traffico del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio. Il provvedimento, adottato in via sperimentale, revoca l’interdizione al traffico sul corso, nel tratto compreso fra via Pozzo Traiano e via del Mare, dal 22 ottobre al 31 dicembre 2023, anche nei giorni di festa.

Sui parcheggi insistenti sé consentita la sosta, previo pagamento con tariffe pari a un euro per la prima ore e di due euro per le ore successive, valevoli dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. In questo contesto della sosta non sono validi i pass dei residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal piano della sosta approvato con delibera del commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018.

La decisione è stata presa alla luce delle “difficoltà soprattutto da parte dei turisti e dei fornitori di merci – si legge nelle premesse dell’ordinanza - nel raggiungere il porto interno e l’area di parcheggio di Via del Mare, con necessità di evitare il transito nelle strade di limitata ampiezza nel centro storico, decongestionando i flussi veicolari al fine di migliorare la mobilità cittadina”.

L’amministrazione comunale rimarca inoltre “la necessità e l’opportunità di garantire, con urgenza, un agevole accesso a tutti i veicoli aventi destinazione porto interno ed aree di parcheggio insistenti lungo e nelle immediate vicinanze dei corsi principali”. La chiusura di corso Garibaldi, inoltre, “genererebbe la soppressione di un numero significativo di parcheggi pubblici, in un contesto ordinario già insufficiente”.

L’ordinanza resta nel solco del cambio di rotta rispetto all’amministrazione Rossi già stato scavato lo scorso luglio, quando fu disposta l’apertura al traffico del corso anche nelle sere estive. Si trattò di un importante dietro front rispetto a un provvedimento adottato appena una settimana prima che invece ricalcava, grosso modo, le disposizioni in materia di viabilità adottate dalla precedente giunta.