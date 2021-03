Arriva la valutazione di impatto ambientale per il pontile a briccole

Il ministero della Transizione Ecologica ha emesso un provvedimento di Via per la sua realizzazione. D'Attis: "Dopo la vasca di colmata, anche questa buona notizia"

BRINDISI - Dopo il parere favorevole di qualche giorno fa del Mibact per la vasca di colmata nel porto di Brindisi, il ministero della Transizione Ecologica ha emesso un provvedimento di Via (Valutazione di impatto ambientale) per la realizzazione di un pontile a briccole.

“Finalmente arriva anche questa buona notizia per un porto che è al servizio dell’intero Salento – afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (Forza Italia) – Grazie a questa opera, infatti, sarà possibile potenziare gli ormeggi per la navi ro-ro a Costa Morena Ovest e quindi rendere più competitiva la struttura portuale brindisina. Siamo di fronte ad un nuovo corso da parte di chi è deputato al rilascio di autorizzazioni così importanti da cui dipende lo sviluppo di un intero territorio. Adesso non bisognerà perdere un solo istante per dare vita all’intervento infrastrutturale”.