Arrivati i nuovi seggiolini per lo stadio Fanuzzi: "Termine lavori entro fine mese"

BRINDISI – I nuovi seggiolini sono arrivati. Entro la fine del mese lo stadio Fanuzzi dovrebbe tornare alla sua piena capienza. Lo fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, Gianluca Quarta, riguardo ai lavori di restyling dell’impianto comunale in via Benedetto Brin.

“Da stamattina si sta provvedendo a sistemare - afferma l’assessore - i seggiolini lungo la gradinata dello stadio Franco Fanuzzi. I lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma, pertanto entro la fine del mese di gennaio si provvederà a convocare la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine di ottenere l’omologazione definitiva del campo da gioco, così da riportare il Fanuzzi alla sua capienza massima”.

L’amministrazione comunale ha impegnato una somma pari a circa 3 milioni di euro per adeguare lo stadio ai criteri della Lega Pro, suddividendo il progetto in due lotti. La prima tranche, completata entro la prima metà di ottobre, ha riguardato il rifacimento del terreno di gioco: un intervento finito al centro di polemiche politiche, a causa delle pessime condizioni manifestate dal manto erboso in occasione della partita Brindisi – Potenza.

La seconda tranche consiste appunto nell’installazione dei seggiolini e in una serie di interventi presso gli spogliatoi, i parcheggi riservati a tifosi ospiti e forze dell’ordine, la tribuna stampa e altro ancora. Attualmente il Fanuzzi è utilizzabile con capienza ridotta a circa 5mila spettatori. Una volta conclusi i lavori si svolgerà un sopralluogo della commissione provinciale pubblico spettacolo per il rilascio dell’agibilità a capienza piena, pari a circa 7mila spettatori.