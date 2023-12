Auguri di Natale, l'arcivescono Intini in visita al comando dei Vigili del fuoco

BRINDISI - Nella mattina di lunedì 18 dicembre presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi si è svolta la cerimonia per lo scambio di auguri natalizi tra il personale in servizio e l’arcivescovo di Brindisi monsignor Giovanni Intini, ricevuto dal comandante provinciale primo dirigente Giulio Capuano.

Dopo aver salutato il personale presente, monsignor Intini è stato accompagnato in una visita del comando al fine di poter visionare la dotazione dello stesso e la struttura logistica-gestionale che permette al Corpo nazionale di poter operare quotidianamente e tempestivamente sia sul territorio provinciale in ordinario, che in territorio nazionale in caso di calamità.