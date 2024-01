Servizio civile universale con Unisalento: disponibili 32 posti, ecco il bando

Sono 32 i posti disponibili all’Università del Salento nell’ambito del bando per la selezione di operatori volontari del “Servizio civile universale”: i selezionati si occuperanno di collaborare alla cura, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale delle biblioteche, dei musei e degli archivi di Ateneo.

Con il coinvolgimento di giovani in situazione di disagio socio-economico/educativo, le attività si svolgeranno nell’Archivio Generale di Ateneo, nella Biblioteca interfacoltà “Teodoro Pellegrino”, nelle biblioteche dipartimentali di Beni culturali, Matematica e fisica “Ennio De Giorgi”, Scienze dell’economia, Scienze e tecnologie biologiche e ambientali, Ingegneria dell’innovazione, Scienze giuridiche e Studi umanistici, nei Musei dell’Ambiente, Papirologico e Storico-Archeologico e nell’Ufficio Integrazione. Il rimborso spese mensile previsto è di 507,30 euro.

Possono partecipare alle selezioni i/le giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni). La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 14 febbraio 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol- domanda on line (accesso con Spid).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Unisalento