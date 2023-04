"La bellezza della vita e i tentativi di contaminarla": il convegno

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 28 aprile, a partire dalle ore 9.30, presso il liceo statale “F. Ribezzo” di Francavilla Fontana, il consultorio familiare Ucipem Beato Bartolo Longo promuoverà il convegno “La bellezza della vita e i tentativi di contaminarla”, al fine di sensibilizzare al tema i giovani adolescenti.

“L’adolescenza - afferma la coordinatrice del consultorio, Maria Concetta Leozappa - è, per definizione, una fase del ciclo di vita caratterizzata da importanti modificazioni fisiche e psicologiche; cambia il corpo ma anche la struttura della psiche. L’adolescente si trova a dover fronteggiare una serie di compiti ed eventi/cambiamenti che avranno un notevole impatto sul suo modo di essere e sentirsi al mondo.Attraverso la 'crisi', il ragazzo ricerca la propria identità differenziandosi dagli altri e strutturando la propria personalità. È questa la fase in cui i ragazzi si separano dalle figure di riferimento per identificarsi con il gruppo dei pari. È frequente, in questa fase, osservare il manifestarsi di disagi, che spesso trovano natura all’interno del contesto familiare ma che sfociano, poi, nei diversi contesti in cui il ragazzo si trova a vivere, assumendone forme e sfumature differenti. Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno riscontrato come la pandemia abbia avuto un impatto incisivo sulla salute mentale dei giovani adolescenti. Le restrizioni, non hanno consentito loro di vivere in serenità e, assieme ai coetanei, momenti fondamentali della crescita, con un aumento ponderale di ansia e depressione”.

Il consultorio, da sempre in prima linea nell’accogliere le difficoltà del singolo, della coppia, e dell’intero nucleo familiare, intende così offrire ai giovani uno spazio di incontro e ascolto, con l’obiettivo di sensibilizzarli e riflettere, insieme, sul senso della vita, con i riflettori sui fenomeni oggi maggiormente diffusi: depressione, ansia, disturbi del comportamento alimentare.

Dopo l’introduzione ai lavori a cura della dirigente scolastica del liceo, Giuseppina Pagano, e del presidente della Fondazione opera Beato Bartolo Longo, don Franco Galiano, interverranno: Maria Concetta Leozappa, coordinatrice del consultorio Beato Bartolo Longo; Emanuela Vinai, giornalista pubblicista, coordinatrice del Servizio Tutela Minori della Cei; Simone Masilla, dottore in Filosofia, bioeticista, dottorando in Scienze Biomediche di base e sanità pubblica, ricercatore presso Cei; modererà l’incontro Anna Carrozzo, psicologa del consultorio Beato Bartolo Longo.

L’evento, organizzato in occasione della Giornata per la Vita celebrata il 5 febbraio scorso, ha lo scopo di promuovere un approccio sano e consapevole al rispetto della vita umana e a sostegno della stessa. Di fondamentale importanza è ricercare la bellezza in tutte le sue forme per amare noi stessi, la nostra vita e gli altri. Cercare e saper riconoscere cosa è vita, farlo durare, dargli spazio.