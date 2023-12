Babbo Natale in Pediatria per donare panettoni: un regalo di compleanno speciale

SAN PIETRO VERNOTICO - Un Natale più dolce per i piccoli pazienti dell'ospedale Perrino di Brindisi grazie all'iniziativa di due giovani pasticceri sampietrani, Annarita Rizzo titolare de "La Dolce Vita" e il marito Gianluca Bada, che nei giorni scorsi hanno donato 40 panettoni artigianali al reparto di Pediatria.

L'iniziativa è stata ideata in occasione del 35esimo compleanno di Annarita Rizzo, che ricorre il 20 dicembre: la giovane donna ha deciso di farsi un regalo di solidarietà, donando invece di ricevere. I panettoni sono stati consegnati da Babbo Natale in persona e da "Bing" uno dei personaggi più amati dai più piccoli in un momento di festa e allegria. I panettoni sono stati confezionati in una scatola appositamente ideata per i bambini e all'interno c'era una piccola frase di augurio stampata su un cartoncino.