Promozione prodotti locali: il biscotto cegliese protagonista alla Bit di Milano

CEGLIE MESSAPICA - "Finalmente il Biscotto cegliese incomincia a trovare la giusta collocazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L'11 febbraio scorso presso la Bit di Milano, l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Mariangela Leporale e dall’assessore Antonello Laveneziana, ha presentato questo meraviglioso prodotto locale del territorio cegliese. Tra i protagonisti presenti alla Bit di Milano è stato evidenziato il Comune di Ceglie Messapica". Lo comunica il consigliere comunale Cataldo Rodio.

"Con la Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2021 è stata approvata la mozione protocollo comunale n. 10913 del 23.04.2021 ad oggetto “Inserimento del Biscotto Cegliese nella lista del patrimonio culturale dell’Unesco”. Con la delibera del consiglio comunale n. 11 del 09.05.2022 è stato approvato il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro alimentari e tradizionali locali. Istituzione del De. C. O. (Denominazione Comunale di Origine). L’Amministrazione comunale tramite Slow Food intende promuovere e rilanciare fortemente il biscotto cegliese. Il 19 dicembre scorso presso il Comune di Ceglie Messapica si è tenuto il primo incontro con gli operatori del commercio per discutere la procedura di come valorizzare questo prodotto locale, essendo una risorsa di promozione storico-culturale".

"Il 15 febbraio si è tenuto nella Sala Istituzionale del Comune di Ceglie Messapica il secondo incontro con i produttori di materie prime, mandorle, ciliegie, uova per cercare di avere un prodotto locale di altissimo gusto. Il prossimo appuntamento sarà fatto attorno alla metà del mese di aprile, per cercare di concludere definitivamente questo progetto meraviglioso".