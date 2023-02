"Bollenti spiriti": l'ex scuola di via Cuneo torna a essere Laboratorio urbano

SAN PIETRO VERNOTICO - Conclusi i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola di via Cuneo a San Pietro Vernotico già Laboratorio urbano nell'ambito del progetto regionale "Bollenti spiriti" e poi abbandonata. Gli interventi di ristrutturazione per un importo complessivo di euro 45.104 sono stati effettuati con fondi di Bilancio (avanzo libero di amministrazione). Oggi, giovedì 23 febbraio, il sopralluogo da parte dell'amministrazione. A breve l'Avviso pubblico per la gestione.

"Officine del Sapere 3.0” era il Laboratorio Urbano di San Pietro Vernotico, realizzato nell’ambito del progetto regionale “Bollenti Spiriti”, gestito all'epoca dalla Cooperativa Il Girasole e dove si svolgevano diverse attività dedicate ai giovani (informatica, arte, inglese, teatro, musica, canto, scrittura e lettura espressiva). Lo è stato fino al 31 luglio 2015, fino a quando ad amministrare è stato il sindaco avv.Pasquale Rizzo nel suo primo mandato. Poi il buio totale; l'amministrazione subentrata nell 2015 ha ritenuto opportuno interrompere il funzionamento della struttura lasciando in stato di totale abbandono l'immobile (eppure bastava semplicemente prorogare il servizio alla cooperativa nelle more di perfezionare la procedura di gara, fra l'altro giá avviata)". Si legge in una nota che porta la firma dell'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Epifani.

"Quando nel giugno del 2018 è ritornata a governare l'amministrazione Rizzo, l'immobile non era più agibile, molte pareti erano umide causa fenomeni di infiltrazioni, gli impianti erano malfunzionanti, gli infissi rotti e usurati. È cosí che con fondi di bilancio (avanzo libero di amministrazione) sono stati progettati ed effettuati gli interventi di ristrutturazione per un importo complessivo di euro 45.104,07. Abbiamo effettuato un sopralluogo in vista dell'imminente pubblicazione dell'avviso per la gestione, e abbiamo trovato una splendida struttura".