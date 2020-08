Perrino, mancano le barelle al Pronto soccorso: la denuncia della Fp Cgil

BRINDISI - Da mesi il pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi è sprovvisto di barelle. E' quanto denuncia Pancrazio Tedesco, segretario territoriale della Fp Cgil: "Le ambulanze che, dopo aver effettuato un intervento giungono al pronto soccorso, rimangono bloccate, a volte anche un'ora ed i pazienti sono costretti a rimanere sulla barella del mezzo di soccorso perchè nella struttura ospedaliera mancano le barelle.Una situazione vergognosa". Per questo Tedesco ha inviato una lettera al direttore generale della Asl e al dirigente medico. Di seguito il testo della missiva:

Egregio direttore,

Lei sa cosa significa bloccare diversi mezzi di soccorso contemporaneamente a causa di questa disorganizzazione? Lei sa cosa significa sguarnire un territorio dai mezzi di soccorso? Sa cosa significa rendere 'inutilizzabile' un mezzo di soccorso? Vada a recuperare le registrazioni (da maggio in poi) custodite in centrale operativa del 118 dove si evince tale drammaticità che impedisce la regolarità del servizio degli stessi automezzi di soccorso. E stavolta non è solo la carenza di organico ad essere messa in evidenza, ma l’esiguo numero delle barelle per il trasporto dei pazienti che a centinaia giungono quotidianamente per le urgenze al Perrino. Ci sono giorni che le ambulanze fanno la fila in attesa di 'sbarellare' le persone trasportate.

Siamo costretti, ancora una volta a sottolineare doverosamente la gravissima e cronica carenza di recettività da parte del pronto soccorso del Perrino, come anche bisogna, comunque, sottolineare il grande lavoro che tutti gli operatori (medici, infermieri, ausiliari, Oss) del pronto soccorso riescono a fare nonostante il caos e la disorganizzazione sopra evidenziata. Pertanto,vi invitiamo e diffidiamo a voler immediatamente ripristinare una corretta organizzazione del lavoro, rimuovendo le criticità sopra evidenziate, anche per non incorrere in situazioni a posteriori difficilmente gestibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pancrazio Tedesco, segretario territoriale Fp Cgil Brindisi