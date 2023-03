Campo di mare, i volontari puliscono la spiaggia: riempiti oltre 50 sacchi di rifiuti

SAN PIETRO VERNOTICO - Oltre 50 sacchi di rifiuti sono stati raccolti da un gruppo di volontari sull'arenile di Campo di Mare, località balneare di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, nell'ambito di un'iniziativa green organizzata dall'associazione "Eterea, l'albero della vita", svoltasi nel pomeriggio di domenica 19 marzo. Oltre ai rifiuti, rimossi anche una cisterna in metallo, sedie in plastica e una poltrona.

"Raccogliendo questi rifiuti si evita che finiscano in mare e impattino negativamente la fauna marina, troppo spesso vittima di orribili ferite o morti per ingestione di plastica e suoi derivati. È stato ripulito dai volontari il tratto compreso tra il bagnasciuga e quello sovrastante la falesia. Sulla spiaggia erano presenti innumerevoli buste di spazzatura indifferenziate lasciate da cittadini distratti". Si legge in una nota dell'associazione.

L'evento, patrocinato dal comune di San Pietro Vernotico, è iniziato intorno alle ore 15.30 e si è concluso alle 18 circa. In poco più di due ore è stato dato un contributo importante al territorio. "La nostra più grande speranza è che attraverso una sensibilizzazione attiva fatta di pulizie e condivisione sociale, alcuni cittadini facciano più attenzione con i propri rifiuti, perché abbandonarli significa deturpare per sempre un paesaggio per sua natura pulito, ma che le nostre generazioni, purtroppo, continuano a dissacrare e distruggere".

"Ringraziamo tutti i volontari e sostenitori di Eterea, l'Albero Della Vita e tutti i liberi cittadini che hanno reso possibile l'evento. Un Grazie alla ditta Impregico Srl per aver fornito guanti e sacchi gratuitamente e un "dolce" grazie alla Colitta Pasticceria che ha gentilmente offerto le zeppole di San Giuseppe. Per il 22 aprile, giornata della Terra, torneremo in pista organizzando ulteriori giornate ecologiche, questa volta con i bambini e le scuole".