Cardiologia: “Montato nuovo angiografo. Subito attivo e stop a trasferimenti” 

BRINDISI - Dopo la scossa di quattro settimane fa e l’autorizzazione regionale all’acquisto del poligrafo, è stato consegnato e montato il nuovo angiografo per la nuova sala di emodinamica nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. "Devo dire che nelle ultime settimane c’è stata una notevole intensificazione dei lavori e ciò va accreditato con gratitudine al direttore dei lavori della Asl Daniele Paladini e all’impresa". Commenta il consigliere regionale Fabiano Amati.

"Nei prossimi giorni saranno realizzate le ultime lavorazioni e avviata l’attività di collaudo e formazione della nuova macchina, per poi partire con l’attività. La nuova sala di emodinamica del Perrino e la disponibilità del nuovo angiografo sono indispensabili per evitare il trasferimento di alcuni pazienti infartuati a Lecce, come spesso capita per la contestuale indisponibilità dell’unico angiografo attualmente in funzione e posto al servizio anche dei chirurghi vascolari”.

