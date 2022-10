Giulia dona la sua treccia per i pazienti oncologici e diventa un “Angelo”

CEGLIE MESSAPICA - "Donare è stato un atto spontaneo, perché ciò che per me rappresenta un qualcosa in più, per qualcun altro potrebbe essere motivo di gioia e sorrisi incondizionati". E si perchè i 37 centimetri di treccia che Giulia Delgrado, 16enne di Ceglie Messapica, studentessa al liceo Scientifico "C. Agostinelli", capelli che ha tagliato dopo molti anni e dei quali era gelosissima, saranno inviati all'associazione "Un Angelo per capello" di Santeramo in Colle ( Bari) che, attraverso un protocollo d'intesa con un'azienda specializzata, realizza parrucche inorganiche da donare alle pazienti oncologiche.

Giulia, quindi, ha preso una decisione davvero altruistica e apprezzabile: donare i suoi amati capelli a donne affette da tumore. "Non potete immaginare quanto io sia stata felice nel momento in cui ho avuto fra le mani la mia treccia. Un piccolo gesto che può fare la differenza ma soprattutto portare un sorriso a quelle persone che stanno combattendo una battaglia dura". Tante donne e bambine di Ceglie Messapica in questi anni hanno voluto donare un sorriso attraverso questo semplice gesto: da Mariantonietta Carlucci a Marielena Gioia, alle piccole Matilda Anna Salonna e Matilde Leuzzi di appena 5 anni.