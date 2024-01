Al via pulizie e bonifiche nell'agro. E si intensifica lotta contro abbandono rifiuti

CEGLIE MESSAPICA - Sono partiti nei giorni scorsi diversi interventi di pulizia e bonifiche nell'agro di Ceglie Messapica. Il sindaco Angelo Palmisano sta seguendo personalmente le operazioni che porteranno anche all'installazione di fototrappole in diversi punti dell'agro e a una convenzione con guardie ambientali per contrastare l'abbandono di rifiuti. Inoltre la ditta Cogeir, dopo aver ripristinato le postazioni, ha posizionato i nuovi cassonetti per il conferimento.

La lotta all'abbandono rifiuti

Si proseguirà anche nei prossimi giorni, fanno sapere dal Comune, con ulteriori interventi di bonifica da tutti i rifiuti abbandonati in modo indiscriminato. "Si coglie l'occasione per ricordare che dal 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce, analogamente a quanto previsto per imprese e per responsabili di enti, l'applicazione di un'ammenda penale - e non più una sanzione amministrativa - nel caso di abbandono abusivo di rifiuti - compiuto da semplici cittadini. In base a quanto stabilito dalla nuova versione dell'articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006, novellata dall'articolo 6-ter del DI 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n.137, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10mila euro (in precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro). La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi", ricorda una nota del Comune.



Preosgue la nota: "Inoltre, si ricorda alla cittadinanza che è sempre attivo il servizio di 'raccolta ingombranti' con modalità 'porta a porta', telefonando al numero verde della ditta Cogeir 800/405633 o, in alternativa, è possibile conferire presso il Centro Comunale di Raccolta (ubicato in viale del Lavoro – Zona Industriale/Artigianale) che è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30, martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dove è possibile conferire rifiuti riciclabili e rifiuti ingombranti".

Il rilancio del Mac900

Inoltre, il Comune di Ceglie Messapica ha partecipato al progetto Luoghi Comuni candidando lo spazio del Mac900, ex mattatoio riconvertito in laboratorio urbano. Ancora: entro le prime settimane di febbraio, sarà organizzato un open day al Mac900 per presentare l'Avviso alle organizzazioni giovanili. Per scaricare il bando e partecipare è possibile consultare il seguente link.

Luoghi Comuni mette in rete giovani ed enti pubblici finanziando, con risorse fino a 40 mila euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità. Per accedere al finanziamento, le organizzazioni giovanili del terzo settore si impegnano a strutturare progetti di innovazione sociale costruiti sia sulle esigenze delle comunità locali che sullo spazio pubblico da valorizzare. Le proposte saranno successivamente valutate e saranno finanziati i progetti più coerenti con gli obiettivi dell'iniziativa.

L'Amministrazione Comunale intende rilanciare l'immobile per mettere in campo azioni di co-creazione di progetti e idee, rivolte ai bisogni e alle iniziative del territorio attraverso la promozione del patrimonio artistico locale, valorizzazione delle risorse culturali, creazione di opportunità di crescita e di formazione, di incontro e di scambio, oltre ad un'area utile e di supporto sociale. Il Comune intende compartecipare al progetto attraverso dei percorsi di confronto, co-progettazione e supporto costanti che permettano di instaurare un rapporto collaborativo duraturo: attività di comunicazione e pubblicità attraverso i canali comunali, attività di rete con altri enti territoriali, impiego di risorse umane ed economiche per la manutenzione ordinaria ed utenze.

