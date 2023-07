Lavoro nel Brindisino: 106 annunci nell'ultima settimana, si cercano 228 figure professionali

BRINDISI - Questa settimana si registrano 68 posti vacanti nel settore della ristorazione su Brindisi e provincia, 48 nell'edilizia, 20 nei trasporti, 17 nel commercio 17, 13 nel settore artigianato,10 nell'impiantistica elettrica, 8 nei servizi, 7 nel settore metalmeccanico, 5 nei servizi assicurativi e finanziari, 5 nel ramo informatico, 4 in quello delle pulizie, 4 nel turismo, 4 nel meccatronico, 4 nell'amministrativo, 3 nell'energetico, 2 nel termoidraulico, 2 in alimentari, 2 socio-sanitario, 1 nel settore tecnico, agricoltura e zootecnia. E' quanto emerge dal report settimanale di Arpal Puglia. Le offerte, consultabili sul sito o sull'app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e veicolate anche tramite la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Numerose anche le opportunità di impiego all’estero tramite la rete Eures: si ricerca personale soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione. Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e Neet.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato. Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.