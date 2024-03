Centro occupazionale portatori di handicap, ecco il progetto "Laboratori di Comunità"

FRANCAVILLA FONTANA - Lo scorso mese di aprile, con il supporto del finanziamento della “Fondazione con il Sud” a valere sui fondi del “Bando Volontariato 2022”, è stato avviato a Francavilla Fontana dal Centro occupazionale portatori di handicap, tramite l’iniziativa del suo responsabile progetti Giacinto Santoro, il progetto “Laboratori di Comunità”. Grazie al contributo ricevuto, l’associazione, che opera nel territorio di Francavilla Fontana dal 1986, ha potuto avviare una serie di importanti azioni che hanno consentito di: riattivare diverse attività, accogliere nuovi utenti, aggiornare le schede di valutazione e i “Progetti educativi individuali”, con il prezioso lavoro dell’educatrice Lucia D’Amuri, il supporto organizzativo dell’operatore Francesco Di Presa e della socia Patrizia Sternativo, oltre la supervisione della psicologa dott.ssa Rossella Caramia.

Anora, riavviare le attività laboratoriali di ceramica, teatro, cestineria, laboratorio informatico, falegnameria e presepi, decoupage, inglese, ecc.Ciascun laboratorio è coordinato da un referente (operatori, volontari ed esperti esterni che collaborano con l’associazione) come: Vincenza Monteforte, Roberta Natalini, Francesco Di Presa, Rosa Palmisano, Rino Argentieri, Maria Urgesi, Mimmo Bungaro, Margherita Caramia, Flora Tatone; potenziare le attività dei laboratori con l’acquisto di materiali e attrezzature varie avviare un programma di incontri di aggiornamento e formazione.

Nei prossimi mesi le attività laboratoriali del progetto proseguiranno, mentre, in parallelo, verrà avviato un intenso programma di promozione e sensibilizzazione rivolto alla città e a tutti i soggetti del Terzo Settore. In particolare, il programma prevede la realizzazione di tre eventi / work shop, direttamente collegati alle attività laboratoriali.

Nel prossimo mese di maggio sarà realizzato il primo evento/work shop “Laboratori di Comunita’”, curato dall’attrice professionista Roberta Natalini con la partecipazione attiva di tutti gli utenti del Centro che daranno vita ad uno spettacolo inclusivo in collaborazione con l’associazione “Il Bene che Ti Voglio” sezione di Francavilla, costituita da genitori di bambini e ragazzi con autismo, e nel quale i bambini e ragazzi, con la guida di un operatore esperto e dei referenti dei laboratori, proveranno a mettersi in gioco, sperimentando le varie attività che il Centro nel frattempo mette a disposizione.

A ottobre è prevista la realizzazione di un secondo evento/Work shop “Laboratori di Comunita’” dal titolo “Laboratori aperti: mettici le mani”. A dicembre sarà la volta del terxo evento/work shop “Laboratori di Comunità”, la mostra eercato aperta alla città “fatti a mano… ma con il cuore!”, in cui saranno esposti i presepi e i manufatti realizzati dagli utenti del Centro con la supervisione dei referenti dei Laboratori.

L’apertura all’esterno e il coinvolgimento attivo di altri soggetti del Terzo Settore è già in corso con una serie di altre collaborazioni che sono state avviate nell’ambito del progetto con: la partecipazione di due giovanissime scout dell’Agesci di Francavilla, Francesca Itta e Francesca Antonazzo, che stanno dando una mano preziosa alle attività del Laboratorio Informatico; la Croce Rossa sez. di Oria-Francavilla Fontana con la quale si sta per avviare una collaborazione per mettere a disposizione di operatori e volontari un programma di incontri informativi e di sensibilizzazione sulle tematiche del primo soccorso e assistenza.

I volontari dell’associazione Unitalsi del Gruppo di Francavilla Fontana; l’Ambito Sociale di Zona che ha messo a disposizione per attività quotidiana di supporto tre operatori del servizio civile: Alessia Grottoli, Francesca Taurisano e Diego Palumbo.

Tanto altro ancora è in fase di elaborazione per estendere al massimo le opportunità di collaborazione e apertura all’esterno delle attività del Centro. Il progetto si concluderà a marzo 2025 con la realizzazione di un evento finale con il quale si coinvolgeranno l’Amministrazione comunale, l’Ambito territoriale, il Csv, tutto il mondo del Terzo Settore e le scuole del territorio, dal titolo ambizioso “La città inclusiva: un percorso per l’inclusione e la cittadinanza attiva”.Sarà l’occasione per presentare le attività svolte e l’esperienza complessiva portata avanti dal Centro, ma soprattutto, per fare il punto su quanto la nostra città sia inclusiva e quanto invece resti ancora da fare.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui