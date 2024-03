Costa Nord: lavori nelle aree sprovviste di impianto idrico-fognario

BRINDISI - Il presidente di Autorità idrica pugliese Toni Matarrelli, nel corso di un incontro con la commissione Lavori pubblici del Comune di Brindisi, ha illustrato investimenti ed iniziative che riguarderanno la rete idrica esistente in città e l’ampliamento di quella periurbana.

Mediante il piano di intervento messo in campo dalla Regione Puglia, in merito all’implementazione ed al miglioramento del Servizio idrico integrato (Sii) per usi civili, intere aree comunali sinora sprovviste saranno dotate di impianto idrico fognario. L'obiettivo è quello di segnare una vera svolta sia di natura ambientale che economico-sociale, considerate le attuali modalità di smaltimento dei liquami, l’approvvigionamento delle acque di falda ed i costi sostenuti per il servizio di autospurgo divenuto insostenibile. Tra le aree interessate sono inclusi i presidi abitativi delle contrade lungo la costa Nord di Brindisi.

Nota del Pd brindisino

"Abbiamo avuto la conferma dell’ampia disponibilità del presidente Matarrelli - si legge in una nota odierna del Pd, a firma di Francesco Cannalire -, nonché della programmazione degli interventi concordati con la scorsa Amministrazione in merito alla realizzazione della nuova rete idrica-fognante verso la costa Nord".

"Abbiamo chiesto - prosegue -, alla presenza del Ssndaco Marchionna e dei tecnici comunali, che la realizzazione della rete sulla costa Nord sia ulteriormente estesa fino ad Apani e alla località Posticeddu".

"Dai rappresentanti di Aip, con grande piacere, è stato ribadito l’indirizzo avuto dalla scorsa Amministrazione riguardo la realizzazione e il potenziamento della rete nelle contrade oggetto di perimetrazione, tra cui Torre Rossa a Tuturano per la quale ci sono state inutili speculazioni politiche che oggi, con quanto dichiarato, si rivelano pura demagogia - conclude Cannalire -. Infine, un ringraziamento particolare va al presidente della commissione consiliare lavori pubblici, Raffaele De Maria, per il suo costante impegno ad affrontare ogni argomento con serietà e indipendenza".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui