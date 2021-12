Nonna Vincenza spegne 101 candeline: una vita passata tra i campi

VILLA CASTELLI - Tanti auguri di buon compleanno al secondo ultracentenario di Villa Castelli, la signora Maria Vincenza Solito. A distanza di pochi giorni dal signor Giovanni Schiavilla, anche Maria Vincenza Solito, conosciuta da tutti come “Vicenz di Funcicchio”, oggi compie 101 anni.

La signora Maria Vincenza Solito nasce a Villa Castelli il 26 dicembre 1920, ma come accadeva per molti bambini dell'epoca, all'ufficio anagrafe fu registrata il 1° gennaio 1921. È la maggiore di due fratelli. Ha vissuto la sua vita tra i campi lavorando sin da giovane come “fattora” presso la Masseria “Giovannedda”. Tutti la ricordano in giro per le vie del paese con il suo mini Califfo.

Si sposa con Giuseppe D’Amico dalla cui unione nascono 5 figli, 9 nipoti e 7 bisnipoti. Le sue passioni sono il lavoro a macchina che purtroppo non riesce più a praticare e l’uncinetto.